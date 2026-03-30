وقالت الوزيرة للصحفيين في مدريد: "لا نصرح لا باستخدام القواعد العسكرية ولا باستخدام المجال الجوي في أي ⁠أعمال مرتبطة بالحرب في إيران".

كانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية هي أول من نشر الخبر نقلا عن مصادر عسكرية.

وذكرت الصحيفة أن إغلاق المجال الجوي، الذي يجبر الطائرات العسكرية على تجاوز إسبانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في طريقها إلى أهدافها في الشرق الأوسط، غير أن القرار لا يشمل حالات الطوارئ.

وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو خلال ‌مقابلة ⁠مع إذاعة "كادينا سير"، ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار إغلاق المجال الجوي الإسباني ربما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة: "هذا القرار جزء من القرار ⁠الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالفعل بعدم المشاركة أو المساهمة في الحرب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد بقطع العلاقات التجارية مع مدريد لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد الإسبانية في الحرب.