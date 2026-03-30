وسحب اعتماد الدبلوماسي وأمر بمغادرة البلاد خلال أسبوعين، بعدما قال جهاز الأمن الفيدرالي إنه قدم معلومات مغلوطة عن نفسه عند طلبه الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الروسية.

وقال الأمن الفيدرالي إنه "اكتشف وجودا استخباراتيا غير معلن"، مضيفا أن الدبلوماسي كان "ينفذ أنشطة استخباراتية وتخريبية تهدد أمن الاتحاد الروسي"، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن داناي دولاكيا القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا استدعيت على خلفية هذه المعلومات.

وشدد البيان على أن موسكو "لن تتسامح مع أنشطة ضباط استخبارات بريطانيين غير مُعلنين في روسيا"، وأن موقفها "الصارم" في هذا الشأن سيستمر بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي.

كما حذرت روسيا من أنها "سترد فورا" إذا قامت لندن بتصعيد الموقف.

ونشرت وسائل إعلام رسمية روسية صورة للدبلوماسية المتهمة بمحاولة الحصول على معلومات.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي: "لتجنب عواقب سلبية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية، نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن عقد لقاءات مع دبلوماسيين بريطانيين".

من جانبها، رفضت بريطانيا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "هراء"، واتهمت روسيا بشن "حملة مضايقات عدوانية ومنسقة".