من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أضرارا لحقت بمصفاة حيفا عقب هجمات من لبنان.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تعرضت مناطق في وسط وشمال إسرائيل، الإثنين، لوابل صاروخي مشترك من إيران ولبنان، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار من نتانيا وصولاً إلى الجليل.

وأفادت تقارير بوقوع عدة إصابات مباشرة، وانقطاع في التيار الكهربائي، وأضرار مادية بينها انهيار سقف أحد المباني في حيفا.

وأشارت المعلومات إلى أن أحد الصواريخ قد يكون مزوداً برأس حربي عنقودي، ما أدى إلى تسجيل عدة مواقع سقوط في محيط حيفا.

ودفعت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بفرقها إلى المناطق المتضررة للبحث عن مصابين.

وذكرت تقارير أن حزب الله أطلق نحو 10 صواريخ باتجاه شمال ووسط إسرائيل، حيث تم اعتراض بعض المقذوفات، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.