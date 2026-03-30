وأضافت الوزارة في بيان أن ⁠هذه ‌الطلبية تأتي ضمن ⁠استراتيجية أوسع تهدف إلى ⁠تقليص اعتماد إسرائيل ⁠على الذخائر الأجنبية وتوسيع الإنتاج المحلي.

ولم تذكر الوزارة موعد تسليم هذه الذخائر.

وتشير التقديرات إلى أن الهدف من الصفقة يأتي في إطار تسريع الإنتاج داخل البلاد، وضمان توفر الذخيرة في حالات الطوارئ، بالإضاقة لخلق سلسلة إمداد مستقلة وأقل عرضة للضغوط الخارجية.

وأقرّ البرلمان الإسرائيلي فجر الإثنين ميزانية العام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا على عدة جبهات.

وقال البرلمان الإسرائيلي في بيان "في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل".