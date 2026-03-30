أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، أنه يشنّ ضربات على بنى تحتية عسكرية إيرانية في العاصمة طهران، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.
وقال عبر تطبيق تليغرام: "الجيش الاسرائيلي يضرب حاليا بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في أنحاء طهران".
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتصدى لهجوم صاروخي انطلق من إيران.
وذكر الجيش في بيان على تليغرام أنه "رصد منذ قليل صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أن منظوماته الدفاعية تعمل "لاعتراض التهديد".
التدخل البري في إيران
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس خيارات تدخل بري في إيران لفتح مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات مع طهران.
وفي سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل والولايات المتحدة تعززان تنسيقهما العسكري، استعدادا لاحتمال فشل المفاوضات مع إيران.
وأوضحت مصادر أمنية للقناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس ترامب لا يعارض من حيث المبدأ مهاجمة البنية التحتية في إيران، لكنه يريد بالدرجة الأولى إعطاء المفاوضات فرصة حقيقية، ويشترط أن يتم أي إجراء عسكري من هذا القبيل بالتنسيق الكامل بين واشنطن وتل أبيب.
وأكد ترامب، الأحد، أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.
وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، قال ترامب: "الإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق ويتوسلون لتحقيق ذلك".