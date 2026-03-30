وذكر نتنياهو عبر منصة إكس، الأحد، إنه أصدر تعليمات للسلطات المختصة بمنح الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا "حق الوصول الكامل والفوري" إلى الكنيسة.

وأوضحت البطريركية اللاتينية بالقدس أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت بيتسابالا الأحد لدى محاولته دخول الكنيسة الواقعة في المدينة القديمة بالقدس لإقامة قداس أحد الشعانين، ووصفت الواقعة بأنها "سابقة خطيرة".

وأثارت الخطوة إدانة في الخارج. حيث قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن حرمان الكاردينال من الدخول "ليس إساءة للمؤمنين فحسب، بل لكل مجتمع يقر بحرية العبادة".

كان السياسي الألماني أرمين لاشيت، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد المسيحي، الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس، انتقد رفض السلطات الإسرائيلية السماح لأرفع ممثل للكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل بإقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس، واصفاً ذلك بأنه أمر غير مقبول.

من جانبه، قال لاشيت في برلين مساء الأحد إن "منع ممثل البابا من زيارة أقدس موقع في المسيحية خلال أسبوع الآلام يقطع تقليدا يمتد على مدار قرون ويتعلق بحرية الوصول إلى كنيسة القيامة".