وصرّح ترامب للصحفيين مساء الأحد على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن قائلا: "لا يسعني سوى القول إننا نقوم بعمل جيد للغاية في تلك المفاوضات، لكن لا يمكن أن تعرف (النتيجة) مع إيران لأننا نتفاوض معهم ونضطر دوما إلى قصفهم".

ولدى سؤال ترامب عما إذا كانت إيران أجابت على خطة إطلاق النار المؤلفة من 15 نقطة التي اقترحتها الولايات المتحدة، قال إنها قد أجابت، مضيفا: "لقد وافقوا على معظم النقاط. لم لا يوافقون؟".

لكن ترامب لم يدل بتفاصيل لدى سؤاله عن إيران، لكن وفقا لقوله، تقدم طهران تنازلات كبيرة، حيث قال موضحا: "إنهم يوافقوننا على الخطة. وقد يكون وقف الحرب في إيران قريبا".

وأضاف أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "قد يكون حيا لكن من الواضح أنه في مأزق كبير. لقد تعرض لإصابة خطيرة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ولفت ترامب في حديثه إلى أن الجيش الأميركي "قضى على العديد من الأهداف الإيرانية التي نسعى إليها منذ فترة طويلة ودمرها".

وأكد ترامب، الأحد، أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، قال ترامب: "الإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق ويتوسلون لتحقيق ذلك".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "تعمل بالفعل على السيطرة على مضيق هرمز".

وردا على سؤال عن مستوى التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح ترامب أن العلاقات في أوجها، مضيفا: "التنسيق وثيق للغاية، وعلاقتنا جيدة. لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك".

وكان ترامب قد قال السبت إن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحرير منطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تدمّر الآن مخزون الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

وأوضح ترامب أن لدى بلاده الجيش الأقوى في العالم و"نحن أقرب من أي وقت مضى لتحرير الشرق الأوسط من التهديد الإيراني والابتزازا النووي".

وأعلن ترامب، الخميس، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 أبريل 2026.

وذكر ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".