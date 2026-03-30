وأضاف ترامب أن "المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية تسير على نحو جيد".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قد تستولي على النفط في إيران"، مضيفا أن بلاده "قد تسيطر على جزيرة خرج"، مركز تصدير النفط من إيران.

وعند سؤاله عن حالة الدفاع الإيراني في جزيرة خرج، قال ترامب: "لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة بالغة".

ووفق ترامب فإن للولايات المتحدة "حوالي 3000 هدف متبقٍ في إيران، لقد قصفنا 13000 هدف".

وأشار ترامب إلى أن "عدد ناقلات النفط التي ترفع علم باكستان وسمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز تضاعف إلى 20 ناقلة".

وأوضح ترامب أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف "سمح بوصول ناقلات نفط إضافية عبر هرمز".

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق من يوم الأحد، أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، قال ترامب: "الإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق ويتوسلون لتحقيق ذلك".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "تعمل بالفعل على السيطرة على مضيق هرمز".

وردا على سؤال عن مستوى التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح ترامب أن العلاقات في أوجها، مضيفا: "التنسيق وثيق للغاية، وعلاقتنا جيدة. لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك".

ويوم السبت قال ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحرير منطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تدمّر الآن مخزون الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

وبيّن ترامب أن لدى بلاده الجيش الأقوى في العالم و"نحن أقرب من أي وقت مضى لتحرير الشرق الأوسط من التهديد الإيراني والابتزازا النووي".

وأعلن ترامب، الخميس، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 أبريل 2026.

وذكر ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".