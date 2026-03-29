ذكرت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية أن طائرة مدنية انتهكت الأحد منطقة حظر الطيران قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في مارالاغو مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا قبل "مرافقتها بأمان حتى خروجها من المنطقة".
وأضافت القيادة في بيان أن الطائرة انتهكت حظر طيران مؤقت الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش تقريبا، علما أنه يجري فرض هذا الحظر عادة عندما يكون ترامب في المنطقة.
وقالت القيادة: "أطلقت طائرات القيادة في أثناء عملية الاعتراض مشاعل ضوئية ربما شاهدها الجمهور".
وأضافت: "جرى استخدام المشاعل لجذب انتباه الطيار أو التواصل معه" دون أن تشكل أي خطر على الموجودين على الأرض.
وسجلت القيادة عددا من الوقائع المماثلة منذ عودة ترامب إلى السلطة العام الماضي، وانتهت جميعها دون الإبلاغ عن أي تهديدات.