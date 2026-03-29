وعقدت الدول الأربع محادثات ‌مشتركة ‌في ⁠إسلام اباد بهدف خفض التصعيد في الحرب ⁠الأميركية ‌الإيرانية.

وأضاف دار في ⁠بيان مصور أن ⁠جميع الأطراف ​عبرت عن ⁠ثقتها ​في جهود الوساطة الباكستانية، وأن ​الصين "تدعم دعما كاملا" مبادرة استضافة المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة ​في ‌إسلام اباد.

وأشار إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لدعم المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحوار يمثل الخيار الأساسي لإنهاء النزاع.

كما لفت إلى أنه أطلع نظراءه على تطورات الاتصالات الأميركية الإيرانية المحتملة، في إطار جهود تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للحوار.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تتصاعد فيه المواجهات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط مساعٍ إقليمية مكثفة لمنع اتساع نطاق الحرب.