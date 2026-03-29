وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني أن بنك الأهداف يُقسّم إلى مجموعات تشمل الصواريخ الباليستية، ومنشآت إنتاج الأسلحة، والبرنامج النووي، ومراكز القيادة والسيطرة، مشيرا إلى أن كل مجموعة تضم تصنيفات فرعية مثل "أساسية" و"مهمة" و"إضافية".

ونقلت "سي إن إن" عن شوشاني أن الجيش "سيتمكن خلال أيام من استكمال ضرب الأهداف ذات الأولوية القصوى ضمن فئة الإنتاج"، مؤكدا أن ذلك "لا يعني استنفاد جميع الأهداف"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية.

ورفض شوشاني تحديد جدول زمني دقيق، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على "الظروف العملياتية".

وخلال الأيام الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت منشآت صناعية في إيران، بينها مصنعان للصلب، أحدهما يستخدم مواد مشعة، إضافة إلى منشأة المياه الثقيلة في أراك، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار شوشاني إلى أن المنشأة ذاتها كانت قد استهدفت سابقا، لكن معلومات استخباراتية كشفت عن محاولات لإعادة بنائها.

في المقابل، أفادت الهلال الأحمر الإيراني بأن الضربات الأميركية والإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1900 شخص، إضافة إلى أضرار واسعة في البنية التحتية المدنية، شملت مئات المرافق الصحية والمدارس.