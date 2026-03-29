وفي كلمة ألقاها أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس في أحد الشعانين (السعف) قال البابا ليو، وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، إن الرب "يرفض الحرب.. ولا يمكن لأحد أن يستخدمه لتبرير الحرب".

وأضاف أن الرب "لا يستمع إلى صلوات الذين يشنون الحروب، بل يرفضها قائلا "حتى لو صليتم كثيرا، فلن أستمع إليكم: فأيديكم ملطخة بالدماء".

ولم يذكر البابا ليو أسماء أي من قادة العالم على وجه التحديد، لكنه كثف انتقاداته لحرب إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا البابا ليو، المعروف بحرصه الشديد في اختيار كلماته، مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع، وقال يوم الاثنين إن الغارات الجوية عشوائية ويجب منعها.