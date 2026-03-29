ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول، اليوم الأحد، إن قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية سيطرت على قرية كيفشاريفكا في منطقة خاركيف.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن ذلك تحقق بعد عمليات هجومية مكثفة، منوهة إلى تقدم القوات الروسية على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وأصدرت الوازرة بيانا جاء فيه: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الغرب نحو 190 جنديا، إضافة لتدمير دبابة".

وأفاد البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات الجنوب مواقع وخطوطًا محصنة، قرب بلدات أليكسييفو-دروزكوفكا، وغوروديشينو، وكوندراتوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وراي-ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأردفت الوزارة في البيان: "وتكبد العدو خسائر بلغت 225 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وخمس قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، كما دُمر مستودعان للذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، على هذا المحور".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 200 جندي، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".