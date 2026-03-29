وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا بأنه تم اعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه جنوب إسرائيل وسقط آخر في منطقة مفتوحة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل لاعتراض التهديد.

وصباح اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في 15 موقعا جنوب إسرائيل، من بينها بئر السبع وديمونة والنقب والبحر الميت.

وفي وقت سابق، ذكرت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف منطقة بيت شيمش وسط إسرائيل.