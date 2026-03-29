وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 203 طائرات مسيرة أوكرانية".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة فوق "مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، ونوفغورود، وأوريول، وبينزا، وبسكوف، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق البحر الأسود".

حريق بميناء روسي بعد هجوم أوكراني بمسيرات

من ناحية ثانية، قال حاكم منطقة لينينغراد، في شمال روسيا، إن ميناء أوست-لوغا تعرض لأضرار اليوم الأحد جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق.