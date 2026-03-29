تفصيلا، أفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي سلسلة انفجارات جديدة في طهران.

وسمعت أصوات الانفجارات في شمال العاصمة الإيرانية، بينما أمكن مشاهدة دخان يتصاعد من مناطق في شرقها، من دون أن تتضح ماهية الأماكن المستهدفة.

وجاء ذلك بعد وقت من سماع دوي انفجارين قويين في شمال العاصمة الإيرانية صباح الأحد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن أحد صحفييها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأحد أن سلاح الجو نفذ موجة هجمات واسعة استهدفت بنى تحتية عسكرية داخل طهران، شملت مواقع لتخزين وتصنيع الأسلحة.

وأضاف أن الضربات طالت أيضاً منشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب مواقع رصد عسكرية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت كذلك مقرات مؤقتة قال إن إيران لجأت إليها بعد استهداف مقراتها الرئيسية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تدمير عدد منها.

وأكد أن هذه العمليات تأتي ضمن مرحلة تهدف إلى توسيع الضربات ضد ما وصفها بمحاور القوة العسكرية للنظام الإيراني.

استهداف بنى تحتية في 3 مواقع

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن موجة هجمات واسعة النطاق للمرة الثالثة خلال 24 ساعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني.

وفي بيان له، قال الجيش إنه استهدف مواقع تُستخدم لإنتاج وتطوير الوسائل القتالية ومنظومات الدفاع الجوي وأن من بين المواقع، منشأةً تُستخدم لإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة، وموقعا تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية يُستخدم لتطوير وإنتاج متفجرات متقدمة، إضافة إلى موقع يُستخدم لإنتاج مكونات للصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات.