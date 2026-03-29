تفصيلا، نقلت وكالة فرانس برس عن أحد صحفييها بسماع دوي انفجارين قويين في شمال طهران صباح الأحد.

ووقع الانفجاران قرابة الساعة 03:50 بتوقيت غرينيتش، بحسب الصحفي، الذي أشار كذلك الى تفعيل الدفاعات الجوية في شمال شرق العاصمة الإيرانية.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارات في منطقتي "جنات آباد" و"سوهانك" في طهران عقب غارات ليلية.

كما أفادت بوقوع غارات عدة طالت مناطق في طهران وشيراز وأصفهان وكرج وبندر عباس.