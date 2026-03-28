وصوت نحو ‌53 بالمئة من بين ما يزيد عن 1600 ‌مشارك في ‌الاستطلاع لصالح فانس.

وجاء وزير الخارجية ماركو روبيو في المرتبة الثانية، بعدما حصد 35 بالمئة من ‌الأصوات في المؤتمر، وهو ‌تجمع ⁠سنوي مهم للنواب الجمهوريين والناشطين والمرشحين المحتملين للرئاسة.

ويجذب المؤتمر الذي يعقد هذا العام ⁠في ‌مدينة غريبفاين بولاية تكساس حضورا كبيرا ⁠من المنتمين للتيار المحافظ في ⁠الحزب الجمهوري.

واستطلاع الرأي غير الرسمي الذي ​يجريه سنويا ليس ⁠بالضرورة ​مؤشرا حاسما على تحديد المرشح النهائي، لكنه يعطي لمحة عن ​توجهات أهم أنصار حركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

وولاية ترامب الرئاسية الحالية هي الثانية له، ​وبالتالي ‌لا يمكنه الترشح مجددا في 2028.