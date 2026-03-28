وأوضح خفر السواحل أن القارب غادر منطقة طبرق في شرق ليبيا في 21 مارس متجها إلى اليونان، قبل أن يفقد ركابه الاتجاه ويبقوا في البحر ستة أيام من دون ماء أو طعام.

وأشار إلى أن 22 شخصا لقوا حتفهم خلال الرحلة، وأن جثثهم ألقيت في البحر بناء على أوامر أحد المهرّبين، وفقا لإفادات الناجين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 26 شخصا، بينهم امرأة وقاصر، بواسطة قارب تابع لوكالة "فرونتكس" قبالة جزيرة كريت، حيث نُقل اثنان منهم إلى مستشفى هيراكليون.

وأوقفت السلطات شابين من جنوب السودان يبلغان 19 و22 عاما للاشتباه بتورطهما في تهريب المهاجرين.