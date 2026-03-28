وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 27 مارس من هذا العام إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو في 28 مارس من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت أنه تم اعتراض الطائرات فوق "مقاطعات بريانسك ولينينغراد وسمولينسك، وبيلغورود وكورسك وبسكوف، وكالوغا وتفير وفورونيج وروستوف، وريازان وأوريول وتولا وياروسلافل، ونوفغورود وجمهورية القرم ومقاطعة موسكو".