وأوضح ترامب أن لدى بلاده الجيش الأقوى في العالم و"نحن أقرب من أي وقت مضى لتحرير الشرق الأوسط من التهديد الإيراني والابتزازا النووي".

وقال "الولايات المتحدة توقف النظام الإيراني المتطرف وتدمر القدرات الإيرانية. لدينا جيش هو الأقوى في العالم، إيران كانت المتنمر في الشرق الأوسط لسنوات لكنها لم تعد كذلك ولن تعود كذلك. الولايات المتحدة تدمر الآن مخزون الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية"

وأشاد ترامب بشجاعة دول الخليج وقادتها في التصدي للاعتداءات الإيرانية، معرباً عن أمله في أن تنضم السعودية وباقي دول الشرق الأوسط للاتفاقات الإبراهيمية.

وقال "أنا راض عن حلفائنا في الشرق الأوسط. يعرف المرء أصدقاءه في مثل هذه الظروف. الشرق الأوسط إذن يشهد تحولا ومستقبل هذه المنطقة ألمع من أي وقت مضى. لقد أنجزنا الاتفاقات الإبراهيمية، وآن الأوان أن تنضم السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية، والوقت مؤات جدا".

وأردف قائلا "الآن قضينا على إيران وعليكم أن تنضموا إلى الاتفاقات الإبراهيمية ودول أخرى ستنضم أيضا. هناك بلدان شجاعة جدا ستنضم. قبل بضع سنوات كانت هناك 4 دول أولى فعلت شيئا عظيما عبر توقيع هذه الاتفاقات واستفادت منها اقتصاديا. اعتقد أن كل بلدان الشرق الأوسط ستنضم إلى هذه الاتفاقات".