وفي كلمة ألقاها أمام منتدى استثماري في ميامي، ​الجمعة، عبر ترامب عن استيائه من رفض دول الحلف ‌الأوروبية تقديم دعم مادي للولايات المتحدة، مع مرور نحو شهر من الحرب ضد إيران والمساعي لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز.

ولم ‌تستشر الولايات ‌المتحدة حلفاءها الأوروبيين بشأن قرارها بمهاجمة إيران أواخر الشهر الماضي، وعارض العديد من قادة الناتو هذه الخطوة.

وقال ترامب للحضور: "كنا سنقف دائما إلى جانبهم، لكن الآن، وبناء على أفعالهم، أعتقد أننا ‌لسنا مضطرين إلى ذلك، أليس ‌كذلك؟".

وتابع: "هل هذا ⁠خبر عاجل؟ أعتقد أننا لدينا خبر عاجل، لكن هذه هي الحقيقة. كنت أقول ذلك. لماذا نكون إلى جانبهم إذا لم يكونوا إلى ⁠جانبنا؟ لم ‌يكونوا إلى جانبنا".

ومن المعروف أن علاقات ترامب مع ⁠الحلف متقلبة، وأدلى في مناسبات عديدة بتصريحات أثارت تساؤلات ⁠حول استعداده للالتزام بالمادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تنص على أن أي هجوم على ⁠دولة عضو هو هجوم على جميع الأعضاء.

وخلال حملته الانتخابية عام 2024، شجع ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مهاجمة دول الناتو الأوروبية التي لم تدفع حصتها العادلة في الدفاع.

ومع ذلك، بدا أن علاقته مع عدد من القادة الأوروبيين تحسنت على مدار عام 2025.

لكن ​العلاقات ‌بين واشنطن وبروكسل توترت مرة أخرى في العام الجاري، بعد أن صعد ترامب تهديداته بغزو غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك.