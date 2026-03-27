وأوضح الجيش أن سلاح الجو، وبتوجيه من مديرية الاستخبارات، نفّذ ضربة على مصنع لاستخراج اليورانيوم من المعادن في مدينة يزد وسط البلاد.

وبحسب البيان، يُعدّ هذا المصنع الوحيد من نوعه في إيران، حيث تُعالج فيه المواد الخام المستخرجة من الأرض عبر عمليات ميكانيكية وكيميائية، لتُستخدم لاحقاً كمدخلات أساسية في تخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل مرحلة أساسية في سلسلة الإنتاج المرتبطة بتطوير الأسلحة النووية، لافتاً إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية المركزية المستخدمة في عمليات الإنتاج داخل الموقع.

وأكد الجيش أن اليورانيوم المخصب عنصر حيوي في تطوير الأسلحة النووية، وأن استهداف المنشأة يهدف إلى حرمان إيران من الحصول على المواد الخام اللازمة لهذه العمليات وتعميق الضرر الذي يلحق ببرنامجها النووي.

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع إيران من تطوير برنامج نووي عسكري.