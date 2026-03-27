وفي الأشهر الماضية، فتح الجيش منصاته الرسمية لمشاركة مقاطع فيديو يشرح فيها الضباط وظائفهم والمعدات ومهام التدريب، إلى جانب الزي العسكري ومعدات الإسكان، كما يشرحون كيفية وضع المكياج للتمويه بشكل صحيح، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وكانت تلك المنشورات عفوية ويعدها المجندون الشباب الذين يظهرون أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الرقص أو أثناء حمل أسلحة ثقيلة، بهدف التأثير على الشباب المنتمين إلى جيل "زد" ودفعهم إلى الانضمام إلى الجيش.

كما أصبح العديد من المجندين الشباب في القوات المسلحة الألمانية مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشرون مقاطع وصورا وفيديوهات من حياتهم اليومية داخل الثكنات والقواعد العسكرية.

لكن السياسة تغيرت في فبراير، وأصبحت وزارة الدفاع الألمانية تطلب موافقة الضباط على أي محتوى ينشر من داخل المواقع العسكرية، بما في ذلك على حسابات الجنود الشخصية.

وقالت وزارة الدفاع إن هذه القواعد الجديدة تتعلق بالأمن والسلامة ولمنع القوات المعادية من الحصول على معلومات حساسة.

وقال قال ميركو ليفكه، الباحث في وسائل التواصل الاجتماعي في الجيش بجامعة برلين الحرة، إن هذه الإجراءات الجديدة جاءت بهدف سيطرة الجيش على صورته، مضيفا أن الجيش "لاحظ أن السماح للناس بالتواصل بطريقة متراخية جدا لم يكن يخدم صورته".

وتخطط ألمانيا لإضافة 80 ألف جندي للخدمة الفعلية و150 ألف جندي إلى خدمة الاحتياط بحلول عام 2035.

وأكد مارتن إيلي، عالم الاجتماع في مركز الجيش الألماني للتاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية، وهو معهد بحثي تابع للقوات المسلحة الألمانية، أن وجود الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي أمر حاسم.

وأضاف أن الإنترنت كان أهم مصدر للمعلومات للمتقدمين للخدمة، مشيرا إلى أن دراسة أُجريت عام 2022 أظهرت أن 12 بالمئة من المتقدمين للخدمة في الجيش الألماني حصلوا على المعلومات عن الخدمة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مارسيل بوهنرت، الذي ساعد في كتابة إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي للجيش، وهو عضو في جمعية القوات المسلحة الألمانية التي تمثل المصالح، إن هذه القواعد أصبحت ضرورية بسبب الهجمات الإلكترونية ومحاولات التجسس.