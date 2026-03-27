وجاءت تصريحات هيغسيث بعد استهداف إيران لقاعدة دييغو غارسيا المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة، والتي تبعد بنحو 4000 كلم عن إيران.

وقالت الحكومة البريطانية إن الصاروخين لم يصيبا الهدف وسقطا قبل الوصول، غير أن الحادثة أثارت مخاوف من التهديد الذي قد تشكله إيران على بريطانيا.

وفي وقت سابق، رفض وزير الدفاع البريطاني جون هيلي التأكيد ما إذا كانت طهران تملك القدرة على ضرب بريطانيا، لكنه شدد على أن المسؤولين لا يعتقدون أن هناك هجوما وشيكا.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن الصواريخ الإيرانية قد يصل مداها إلى نحو 4000 كيلومتر، ما يضع العديد من الدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا ضمن نطاق الخطر.

من دون أن يذكر دييغو غارسيا صراحة، قال هيغسيث في مجلس الوزراء الخميس: "قبل يومين أطلقت إيران صاروخين فاشلين نحو هدف يبعد 4000 كيلومتر. لسنوات كانوا يقولون إن مدى صواريخهم لا يتجاوز 2000 كيلومتر. مفاجأة… مرة أخرى، إيران تكذب".

وأضاف: "وللعالم أقول: لندن تبعد 4000 كيلومتر عن إيران، وواشنطن تبعد 3300 كيلومتر عن فنزويلا، وهي دولة أخرى تعامل معها الرئيس ترامب، وكانت شريكا لإيران لفترة طويلة".

وتابع: "هل تقولون إن إيران ليست تهديدا للعالم أو للولايات المتحدة؟ الرئيس ترامب يعلم غير ذلك".

من جهته، أكد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة قدمت لإيران "قائمة من 15 نقطة" كإطار محتمل لاتفاق سلام، تم نقلها عبر باكستان.