وأضاف خلال تقييم أمني مع مسؤولين عسكريين: "حذرنا، أنا ورئيس الوزراء، النظام الإيراني من مواصلة إطلاق الصواريخ نحو السكان المدنيين في إسرائيل. ورغم هذه التحذيرات، لا يزال إطلاق النار مستمرا، ولذلك ستشتد ضربات الجيش الإسرائيلي داخل إيران وستتوسع لتشمل أهدافا ومجالات إضافية تسهم في بناء وتشغيل الوسائل القتالية المستخدمة ضد المدنيين الإسرائيليين".

وتابع كاتس، بحسب تصريحات نقلها مكتبه: "سيدفعون ثمنا باهظا ومتزايدا على هذه الجريمة الحربية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تواصل "بشدة" مهاجمة أهداف تابعة للنظام الإيراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ موجة هجمات واسعة النطاق خلال الليل استهدفت بنى تحتية عسكرية للنظام الإيراني في العاصمة طهران، وذلك بتوجيه من مديرية الاستخبارات وبمشاركة سلاح الجو.

وأوضح الجيش أن الضربات طالت عشرات المصانع العسكرية ومواقع إنتاج الأسلحة، إضافة إلى مواقع إطلاق الصواريخ وعناصر من منظومة الصواريخ، مشيراً إلى أن الهجمات أدت إلى مضاعفة الأضرار التي لحقت بالقدرات الإنتاجية للنظام.