وأوضح الجيش أن الضربات طالت عشرات المصانع العسكرية ومواقع إنتاج الأسلحة، إضافة إلى مواقع إطلاق الصواريخ وعناصر من منظومة الصواريخ، مشيراً إلى أن الهجمات أدت إلى مضاعفة الأضرار التي لحقت بالقدرات الإنتاجية للنظام.

ووفق البيان، شملت الأهداف قاعدة تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين منظومات صاروخية مخصصة لمهاجمة الطائرات، وموقعاً لإنتاج وتطوير مكونات رئيسية للصواريخ الباليستية، إلى جانب مواقع لإنتاج بطاريات الأسلحة وأسلحة الحرس الثوري.

وأشار البيان إلى أن القوات رصدت عدداً من عناصر منظومة الصواريخ الباليستية أثناء مغادرتهم مبنى عسكري في طهران، قبل أن يتم استهدافهم بعد دقائق من الرصد، مؤكداً القضاء عليهم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات تأتي ضمن مرحلة تهدف إلى تعميق الضرر الذي يلحق بالأنظمة الأساسية للنظام الإيراني.