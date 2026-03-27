وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن طوكيو لم تقدم حتى الآن تفاصيل كافية حول الحادث الذي وقع الثلاثاء، مشددا على ضرورة تقديم "تفسير مسؤول" لبكين في أقرب وقت.

مطالب بتحقيق شفاف

وأضاف لين: "الجانب الياباني عبّر عن أسفه العميق، لكن ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا"، داعيا السلطات اليابانية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل، وفقا لما نشر موقع "آسيا ون".

من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا الحادثة بأنها "مؤسفة"، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ إجراءات لمنع تكرارها.

خلفية متوترة

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين واليابان توترا متصاعدا، خاصة منذ تصريحات رئيس الوزراء الياباني في نوفمبر الماضي بشأن احتمال نشر قوات عسكرية في حال اندلاع أزمة تتعلق بـتايوان وتهديدها للأراضي اليابانية.

ويرى مراقبون أن الحادث قد يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية، في ظل حساسية الملفات الأمنية والسياسية بين البلدين.