وأكدت القيادة العامة اعتزازها بما يبديه رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة عالية، مشيدة بالكفاءة العملياتية المستمرة التي تضمن حماية أجواء المملكة. وأوضحت أن الأداء المشرف الذي يقدمه منتسبو القوة يعزز الطمأنينة ويؤكد أن "سماء البحرين مصونة بعون الله".

ودعت القيادة العامة الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المواقع المتضررة والأجسام المشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وتجنب تداول الشائعات، مع أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية ومتابعة وسائل الإعلام الحكومية للحصول على المعلومات الدقيقة والتنبيهات اللازمة.