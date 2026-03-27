لكن السؤال الأهم: هل نحن أمام قرار فعلي بالحسم العسكري، أم أن واشنطن تستخدم التصعيد كأداة ضغط لفرض شروطها على طهران؟

تشير المعطيات الميدانية إلى أن الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة، إلى جانب تعزيزات جوية وبحرية، كما يعمل البنتاغون على إعداد سيناريوهات لما يُوصف بـ"الضربة النهائية".

هذا التصعيد يتزامن مع حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استمرار المفاوضات مع إيران، ما يطرح مفارقة واضحة: تصعيد على الأرض يقابله انفتاح دبلوماسي في الخطاب.

النمط ليس جديداً في السياسة الأميركية، حيث غالباً ما يُستخدم الحشد العسكري كوسيلة لرفع سقف التفاوض، وليس بالضرورة تمهيداً لحرب شاملة.

لماذا قد تكون مجرد ورقة ضغط؟

هناك عدة مؤشرات تدعم فرضية أن "الضربة القاضية" قد تكون جزءاً من استراتيجية ضغط:

استمرار قنوات الاتصال غير المباشر بين واشنطن وطهران.

الكلفة العالية لأي حرب برية مع إيران، سواء بشرياً أو اقتصادياً.

مخاطر توسّع النزاع إقليميا.

كل ذلك يجعل خيار الحرب الشاملة محفوفاً بتداعيات يصعب احتواؤها.

ومتى تصبح الضربة واقعية؟

في المقابل، لا يمكن استبعاد سيناريو الضربة العسكرية، خصوصاً إذا:

فشلت المفاوضات بشكل كامل.

قامت إيران بخطوة تصعيدية كبيرة.

رأت واشنطن أن "فرصة الحسم" متاحة عسكرياً.

عندها قد تتحول "الضربة القاضية" من تهديد إلى قرار.

أين وصل المساران العسكري والدبلوماسي؟

على المستوى العسكري، يبدو أن الولايات المتحدة انتقلت من مرحلة التهديد إلى مرحلة الاستعداد العملي على الأرض.

فالتعزيزات لا تقتصر على رفع الأعداد، بل تشمل تنويع القدرات: نشر وحدات قتالية جديدة، وصول وحدات من مشاة البحرية، وتوجيه عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً، إلى جانب تعزيز الحضور الجوي عبر أسراب مقاتلة إضافية.

بالتوازي، يعمل البنتاغون على بلورة سيناريوهات متعددة، من ضربات جوية مركّزة تستهدف البنية العسكرية ومنشآت الطاقة، إلى خيارات أوسع قد تتضمن استخدام قوات برية محدودة.

هذا النمط من الانتشار يعكس انتقالاً من مرحلة التحضير إلى مرحلة الجاهزية للتنفيذ، بحيث تصبح أي ضربة محتملة قابلة للإطلاق خلال وقت قصير نسبياً.

في المقابل، تبدو الدبلوماسية وكأنها تتحرك في مسار أبطأ وأكثر تعقيداً.

فالاتصالات بين واشنطن وطهران ما زالت غير مباشرة، عبر وسطاء إقليميين ودوليين، دون اتفاق حتى الآن على عقد لقاء رفيع المستوى.

كما أن الخطاب الإيراني يتسم بالحذر والشك، في ظل قناعة بأن التصعيد العسكري قد يُستخدم كورقة ضغط لفرض تنازلات.

حتى الآن، يبدو أن الولايات المتحدة تمارس سياسة "حافة الهاوية"، حيث توازن بين التصعيد العسكري والضغط الدبلوماسي لتحقيق مكاسب تفاوضية دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

لكن في بيئة إقليمية متوترة وسريعة الاشتعال، يبقى الخطر قائما، فأي خطأ في الحسابات قد يحوّل ورقة الضغط إلى حرب فعلية.