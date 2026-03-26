وبحسب المصدر، لم تكن الإصابة مرتبطة بالقتال ولا تهدد الحياة.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان على موقعها الإلكتروني أن البحار نقل إلى الشاطئ لتلقي الرعاية الإضافية، وأضافت أنه في حالة مستقرة.

وبحسب المصدر، فقد فتحت البحرية الأميركية تحقيقا في الظروف المحيطة بالحادث.

وأكد المصدر أن حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" ما زالت تنفذ مهامها وتدعم الحملة الجوية في إطار عملية "الغضب الملحمي" التي بدأت في 28 فبراير الماضي.