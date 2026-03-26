وأضاف ‌بوتين أن الصراع يلحق أضرارا جسيمة بالخدمات ‌اللوجستية الدولية ‌وسلاسل الإنتاج والإمداد، ويشكل ضغطا هائلا على شركات النفط والغاز والمعادن والأسمدة.

وتابع بوتين ‌أمام قادة أعمال ‌في ⁠موسكو "لا يزال من الصعب التنبؤ بدقة بعواقب الصراع في الشرق الأوسط".

ومضى ⁠قائلا: "يبدو ‌لي أن الأطراف المتورطة ⁠في الصراع لا تستطيع التنبؤ بأي ⁠شيء بنفسها، لكن الأمر أصعب ​بالنسبة لنا".

وأضاف: "ومع ⁠ذلك، ​هناك بالفعل تقديرات تشير إلى أنه يمكن مقارنتها بجائحة ​كوفيد-19... دعوني أذكركم بأن هذا الوباء أدى إلى تباطؤ كبير في تنمية جميع المناطق ​والقارات، ‌دون استثناء".