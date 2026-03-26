وأضاف أن القوات الإسرائيلية "قضت الليلة الماضية على قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري"، واصفاً إياه بأنه "يداه ملطختان بالكثير من الدماء"، مشيراً إلى أنه قاد عملية إغلاق مضيق هرمز.

وأكد نتنياهو أن هذه العملية تمثل مثالاً إضافياً على التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، في إطار هدف مشترك يتمثل في تحقيق أهداف الحرب.

وأعلن وزير دفاع إسرائيل، يسرائيل كاتس، الخميس، اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري في غارة جوية.

وقال كاتس في بيان مصور: "الليلة الماضية، وفي ضربة دقيقة وقاضية، قام الجيش الإسرائيلي بتصفية قائد بحرية الحرس الثوري، تنكسيري، إلى جانب ضباط كبار في القيادة البحرية".

ووصف كاتس الضربة بأنها "رسالة" إلى الحرس الثوري، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي سيلاحقكم ويقضي عليكم واحداً تلو الآخر".

وأكد أن إسرائيل "ستواصل العمل في إيران بكل قوتها من أجل تحقيق أهداف الحرب".

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، استُهدف تنكسيري في مدينة بندر عباس الساحلية، أثناء اجتماع مع قادة كبار في بحرية الحرس الثوري.