بادرة لتهدئة الأسواق

وبحسب مسؤول أميركي نقلت عنه الصحيفة، طلبت واشنطن من إيران تقديم بادرة حسن نية خلال محادثات غير مباشرة، فجاء الرد بالموافقة على مرور عدد محدود من ناقلات الوقود، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية.

تصريحات ترامب الغامضة

وكان ترامب قد ألمح إلى تلقي "هدية كبيرة" من إيران دون الكشف عن تفاصيلها، مكتفيا بالقول إنها ترتبط بالنفط والغاز ومضيق هرمز.

تأثير محدود

وأفاد مصدر عربي بأن المرور الآمن لا يشمل ناقلات أميركية أو إسرائيلية، ومن غير المتوقع أن يكون له تأثير كبير أو طويل الأمد على أسعار الطاقة.

استمرار الحذر الإيراني

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة لا تعني تغييرا في الموقف الإيراني، إذ لا تزال طهران متحفظة على تقديم تنازلات أوسع في ظل استمرار العمليات العسكرية.

ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن هذه المعلومات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بالتوازي مع التصعيد العسكري.