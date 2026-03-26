وقال كاتس في بيان مصور: "الليلة الماضية، وفي ضربة دقيقة وقاضية، قام الجيش الإسرائيلي بتصفية قائد بحرية الحرس الثوري، تنكسيري، إلى جانب ضباط كبار في القيادة البحرية".

ووصف كاتس الضربة بأنها "رسالة" إلى الحرس الثوري، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي سيلاحقكم ويقضي عليكم واحداً تلو الآخر".

وأكد أن إسرائيل "ستواصل العمل في إيران بكل قوتها من أجل تحقيق أهداف الحرب".

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، استُهدف تنكسيري في مدينة بندر عباس الساحلية، أثناء اجتماع مع قادة كبار في بحرية الحرس الثوري.