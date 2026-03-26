قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الخميس، إن استمرار العدوان لا يزيد النظام الإيراني إلا عزلة.
وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس": "إدانة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإجماع للعدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي والأردن الشقيق تمثل موقفا دوليا واضحا يرسّخ خطورة هذه الهجمات وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول".
وأكمل: "استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة، وحق الدفاع عن النفس مكفول".
والأربعاء، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هجمات إيران "الشنيعة" على دول الخليج، داعيا إياها للمسارعة في تقديم "تعويضات" لجميع ضحاياها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأيّد المجلس الذي يضم 47 عضوا قرارا تقدّمت به دول مجلس التعاون الست والأردن يدين تحرّكات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز ويطالب طهران بـ"وقف جميع الهجمات غير المبررة" فورا.