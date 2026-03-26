وذكر الجيش في بيان مقتضب أن القوات الإسرائيلية "أكملت موجة واسعة النطاق من الضربات التي استهدفت البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في مناطق عدة في كل أنحاء إيران".

وفي بيان آخر، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض "صواريخ أطلقت من إيران" في وقت مبكر من صباح الخميس، وقد تم تفعيل صافرات الإنذار في أنحاء وسط إسرائيل وأجزاء من القدس والضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش في بيان بعد أكثر من 14 ساعة من الإعلان عن هجوم صاروخي سابق: "تعمل الأنظمة الدفاعية على اعتراض التهديد".

والأربعاء، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير على سلسلة أهداف لضربها في إيران ولبنان.