وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها اطلعت على تقارير تتحدث عن خطة مكونة من 15 بندا.

وأكدت ليفيت أن "البيت الأبيض لم يؤكد مطلقا صحة هذه الخطة الكاملة".

وصرّحت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن الأربعاء قائلة: "أحذر الصحفيين في هذه القاعة من نشر أي معلومات أو خطط مبنية على تكهنات من مصادر مجهولة".

وأضافت ليفيت أن "المحادثات الدبلوماسية لا تزال مستمرة، وأنها مثمرة، كما قال الرئيس (دونالد ترامب) الإثنين، ولا تزال كذلك".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال الأربعاء، إن حكومته لا تعتزم إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي إن حكومته لم تشارك في محادثات لإنهاء الحرب، "ولا نخطط لإجراء أي مفاوضات".

وأضاف عراقجي أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء "لا يعني التفاوض مع الولايات المتحدة".

وشدد على أن السلطات العليا "تراجع المقترحات المقدمة، وإيران لا تنوي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة".