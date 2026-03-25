وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي إن حكومته لم تشارك في محادثات لإنهاء الحرب، "ولا نخطط لإجراء أي مفاوضات".

وأضاف عراقجي أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء "لا يعني التفاوض مع الولايات المتحدة".

وشدد على أن السلطات العليا "تراجع المقترحات المقدمة، وإيران لا تنوي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة".

وهددت الحكومة الأميركية إيران بتكثيف الهجمات عليها، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في واشنطن الأربعاء، إنه "لا حاجة لمزيد من الموت والدمار".

وأضافت ليفيت "لكن إذا لم تقبل إيران واقع اللحظة الراهنة، وإذا لم تدرك أنها هُزمت عسكريا وستظل كذلك، فإن الرئيس دونالد ترامب سيضمن توجيه ضربات لها أشد مما تعرضت له من قبل".

وأشارت ليفيت إلى أن القيادة في طهران "لديها الآن فرصة للتعاون مع ترامب، وهو ما يتطلب التخلي عن برنامجها النووي والتوقف عن تهديد الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق عن مفاوضات ومناقشات إيجابية مع إيران، دون الخوض في التفاصيل.

وقد كانت بعض النقاط في الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار غير مقبولة من الأصل في المفاوضات التي أجريت قبل الحرب، فقد أصرّت إيران على أنها لن تناقش برنامجها للصواريخ الباليستية أو دعمها للميليشيات الإقليمية، التي تعتبرها أساسية لأمنها، فضلا عن التحكم في المرور عبر مضيق هرمز.