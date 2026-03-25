يهدف مشروع القبة الذهبية البالغة تكلفته 185 مليار دولار إلى بناء درع فضائي قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية، حيث يتنافس مئات الشركات للحصول على دور في تطوير هذا الدرع.

أبدت "أندوريل" و"بالانتير" اهتماما بالمشاركة في مشروع القبة الذهبية منذ بدايته. وكانت "رويترز" قد أفادت العام الماضي بأن الشركتين تعملان مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك في أجزاء مختلفة من المشروع.

كما كانت "أندوريل" من بين الشركات التي حصلت على نصف دزينة من العقود الصغيرة للقبة الذهبية في نوفمبر الماضي لبناء نماذج أولية متنافسة لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وأضاف المصدر أن شركات "أليريا تكنولوجيز" ، و"سكيل إيه آي" الناشئة، وشركة البرمجيات "سووب تكنولوجيز" تعمل أيضا على المشروع.

ستقوم هذه البرمجيات بربط الرادارات وأجهزة الاستشعار الأخرى لاكتشاف وتتبع التهديدات الجوية.

كما ستسمح للمشغلين بالتحكم في مختلف أنظمة الأسلحة التي ستستخدم لاعتراض هذه التهديدات.

كانت شركتا "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" قد انضمتا سابقا إلى البرنامج كمقاولين رئيسيين.

وقال مدير البرنامج، الأسبوع الماضي، إن التكلفة الإجمالية للمشروع ارتفعت بمقدار 10 مليارات دولار لتصل إلى 185 مليار دولار، وذلك بهدف تسريع تطوير القدرات الفضائية الرئيسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فازت "أندوريل" بعقد يصل إلى 20 مليار دولار لدمج تقنيات تجارية متقدمة في نظام عملياتي موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للجيش الأمريكي.