وأضاف البنتاغون أن ‌بموجب ‌هذه الاتفاقيات، ستقوم هانيويل أيروسبيس "بزيادة إنتاج المكونات الضرورية لمخزون الذخائر الأميركي"، في إطار استثمار ‌بقيمة 500 مليون ‌دولار ⁠على مدى عدة سنوات.

وأشار البنتاغون إلى أن شركتي بي.إيه.إي سيستمز ولوكهيد ⁠مارتن ستزيدان ‌إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة ⁠بصاروخ ثاد الاعتراضي بمقدار أربعة أمثال.

⁠كما ستسرع اتفاقية إطارية ​جديدة مع ⁠شركة لوكهيد ​من إنتاج صاروخها من طراز (بريسيجن سترايك ميسيل) للضربات ​دقيقة التوجيه.

وتأتي هذه الإعلانات بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الرئيس الأميركي ​دونالد ‌ترامب وإسرائيل الحرب على إيران.