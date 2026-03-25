وبحسب القناة، تمتد هذه الحصانة طوال الأيام الخمسة المخصصة للمحادثات، بهدف ضمان مشاركة المسؤولين الإيرانيين دون التعرض لأي استهداف خلال فترة التفاوض.

وأضافت: "تؤكد هذه المعلومات ما سُمع خلال اليومين الماضيين بشأن المحادثات الجارية مع طهران".

هذا وتسعى واشنطن لعقد محادثات مباشرة مع طهران في أقرب وقت، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة، رغم استمرار انعدام الثقة بين الطرفين.

في المقابل، تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مع الإبقاء على العمليات الجارية، في إطار ما تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتفاوض "من موقع قوة".

وقال مصدر ​إيراني كبير ⁠لرويترز، الأربعاء، إن باكستان سلمت إيران مقترحا أميركيا، ​لكن لم يُحسم بعد مكان ‌أي محادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء ‌الحرب.

ولم ‌يكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية ‌المسألة، تفاصيل المقترح ‌ولم ⁠يوضح أيضا ما إذا كان هو المقترح ⁠الأميركي المؤلف ‌من 15 بندا ⁠لإنهاء الحرب الذي ورد في ⁠تقارير وسائل إعلام.

وأضاف ​المصدر أيضا ⁠أن ​تركيا تساعد في البحث عن سبل ​لإنهاء الحرب، وأن "تركيا أو باكستان قيد النظر لاستضافة مثل هذه المحادثات".