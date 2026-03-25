ووفق المصادر ذاتها، فإن طهران تطالب بإغلاق جميع القواعد الأميركية في منطقة الخليج، إلى جانب دفع تعويضات عن الهجمات التي استهدفت إيران خلال الحرب.

وتشمل الشروط كذلك فرض ترتيبات جديدة في مضيق هرمز، تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن التي تعبره.

كما تطالب إيران بضمانات تمنع تجدد الحرب، ووقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان.

وتصر إيران كذلك على رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها، مع الإبقاء على برنامجها الصاروخي دون أي مفاوضات للحد منه.

في المقابل، وصف مسؤول أميركي هذه المطالب بأنها "غير واقعية وسخيفة"، معتبرًا أن هذا السقف المرتفع سيجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة مما كان عليه قبل اندلاع الحرب.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع قوله، إن الجانب الإيراني أبلغ الدول التي تحاول التوسط في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، أنهم تعرضوا للخداع مرتين من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا يريدون أن ينخدعوا لمرة أخرى.

وأضاف الموقع، أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء "باكستان ومصر وتركيا" بأن التحركات العسكرية الأميركية وقرار ترامب بنشر تعزيزات عسكرية كبيرة، قد زاد من شكوكهم بأن اقتراحه لإجراء محادثات سلام ليس سوى خدعة.