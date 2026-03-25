وأضاف الموقع، أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء "باكستان ومصر وتركيا" بأن التحركات العسكرية الأميركية وقرار ترامب بنشر تعزيزات عسكرية كبيرة، قد زاد من شكوكهم بأن اقتراحه لإجراء محادثات سلام ليس سوى خدعة.

وحدة محمولة جوا

والثلاثاء، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الجيش الأميركي يستعد لإرسال نحو 3000 مظلي من وحدة محمولة جوا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد إيران.

رسائل إلى الإيرانيين

وفي السياق، ذكر موقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض أرسل رسائل إلى الإيرانيين مفادها بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد بشأن المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب.

وأوضح الموقع أن واشنطن ألمحت لاحتمال مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس في المحادثات مع إيران كدليل على الجدية.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب "متفائل بشأن المفاوضات مع إيران، وعقد اجتماع في باكستان أمر ممكن".

ووفق ما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن ترامب يحاول في ذات الوقت بناء خيارات للدبلوماسية والتصعيد العسكري، من أجل أن يكون قادرا على اتخاذ القرار بناءً على التطورات.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن إيران أبلغت إدارة ترامب بأنها تفضل التفاوض مع نائب الرئيس جيه دي فانس.

وأكدت الشبكة أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا إدارة ترامب عبر قنوات بعدم رغبتهم في استئناف المفاوضات مع المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

خطة من 15 بندا

وقدمت إدارة ترامب خطة لوقف إطلاق النار من 15 بندا إلى إيران، وفقا لما ذكره شخص مطلع على ملامح الخطة لوكالة أسوشيتد برس.

وتم تقديم خطة وقف إطلاق النار إلى إيران عن طريق وسطاء من باكستان، التي عرضت استضافة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران.

وصرّح ترامب الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية ⁠إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتحدث مع "الأشخاص المناسبين" في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "نحن قريبون من عقد اتفاق ونسعى لذلك، وربما لا أكون سعيدا بشأن هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإيراني (مسعود بزشكيان) يرسل إشارات قد تكون ذات أهمية وقد يكون لها مغزى".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن 3 مصادر إلى أن الولايات المتحدة تسعى ‌إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر لمناقشة الخطة المكونة من 15 نقطة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخطة ستشمل تفكيك برنامج إيران النووي، ووقف دعم الجماعات الحليفة، وإعادة فتح مضيق هرمز.