ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن شركة ‌فولكسفاغن تجري محادثات ‌مع ‌شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة ‌بشأن ‌صفقة ⁠من شأنها تحويل إنتاج أحد ⁠مصانعها ‌من السيارات ⁠إلى أنظمة الدفاع ⁠الصاروخي.

وتخطط الشركتان لتحويل مصنع أوسنابروك المتعثر لإنتاج مكونات نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي التابع للمجموعة الإسرائيلية المملوكة للدولة، وذلك وفقا لمصدرين مطلعين على الخطة.

وتعد مجموعة فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، وتراجعت أرباحها بنسبة 44 بالمئة خلال العام 2025، مقارنة بعام 2024، لتنخفض من 12.4 مليار يورو إلى نحو 6.9 مليار يورو (نحو 8 مليارات دولار) بحسب ما أعلنته الشركة في 10 مارس الجاري.

وعزت الشركة هذا الانهيار إلى الرسوم الجمركية الأميركية، والمنافسة الشرسة في الصين، وتكاليف إعادة الهيكلة في علامة بورشه، كما أفادت بأنها تعتزم تسريح حوالي 50 ألف عامل في ألمانيا بحلول عام 2030.