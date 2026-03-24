وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن طائراته دمرت بدقة منصة إطلاق صواريخ باليستية في غرب إيران كانت محملة وجاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، مؤكدا أن العملية أدت إلى إخراجها من الخدمة وإحباط إطلاق الصواريخ.

وأضاف أن الهجمات شملت أيضا مواقع لتخزين وإطلاق صواريخ باليستية كانت جاهزة للاستخدام، وكان فيها عناصر من هذه المنظومة.

ويأتي ذلك في سياق حملة عسكرية واسعة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه استهدف أكثر من 3 آلاف هدف داخل إيران منذ بدء عملية "زئير الأسد".

وأشار إلى أنه نفذ خلال الاثنين وليلة الثلاثاء موجات من الهجمات على مواقع صواريخ في غرب ووسط إيران، إضافة إلى مقار داخل طهران، مؤكدا أنه يواصل "تعميق استهداف" قدرات النظام الإيراني.

كما استهدفت الضربات مقار مركزية، بينها منشآت تابعة لاستخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، إلى جانب مستودعات أسلحة ومنظومات دفاع جوي، بهدف تعزيز التفوق الجوي.

وذكر الجيش أن سلاح الجو هاجم خلال الليل أكثر من 50 هدفا في شمال ووسط إيران، تشمل مواقع تستخدم لإطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية، معتبرا أن هذه العمليات تمثل مرحلة متقدمة في استهداف البنية العسكرية الأساسية لإيران.