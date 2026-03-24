واستبعد المسؤولون، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن توافق طهران على المطالب الأميركية في أي جولة جديدة من المفاوضات، والتي انهارت في 28 فبراير مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومن المرجح أن تشمل المطالب الأميركية فرض قيود على برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وكتب ترامب على منصة تواصل اجتماعي، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة للغاية" بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط".

وذكرت إيران، بعد منشور ترامب، أنها لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن ترامب يعتقد بإمكانية الاستفادة من الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيشان الإسرائيلي والأميركي لتحقيق أهداف الحرب من خلال اتفاق يحافظ على المصالح الحيوية.

وفي ختام المواقف الإسرائيلية، قال وزير الطاقة إيلي كوهين إنه يتعين التريث في التعامل مع تصريحات ترامب، مؤكدا أن إسرائيل تواصل استهداف مواقع داخل إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مضيفا أن "تغيير النظام في إيران سيساهم في ازدهار الاقتصاد العالمي"، ومشددا على أنه "لا ينبغي السماح لهذا النظام بالاستمرار".