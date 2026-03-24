وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إنه "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضد أهداف مدنية في روسيا شنت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدفة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر وبطائرات مسيرة، مستهدفة مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني تقوم بتصنيع مختلف أنواع الصواريخ ومكوناتها، وكذلك مطارات عسكرية".

وأكد التقرير نجاح الضربة وإصابة كل المواقع المستهدفة، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وحسب البيانات الواردة في التقرير، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1265 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا:

أكثر من 235 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركيف،

نحو 190 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركيف ودونيتسك،

نحو 180 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوبية" في دونيتسك،

أكثر من 330 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك،

أكثر من 280 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في زابوريجيا ودنيبروبتروفسك،

أكثر من 50 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوريجيا،

وذكر التقرير أن نيران القوات الروسية أصابت مواقع للبنية التحتية تستخدم لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع لإطلاق المسيرات بعيدة المدى والتحضير لإطلاقها، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 10 قنابل جوية موجهة و259 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

مقتل 5 في أوكرانيا جراء هجمات روسية

في كييف، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية خلال الليل وصباح اليوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإلحاق أضرار بمنازل وإمدادات طاقة، من بينها خط كهرباء يربط مولدوفا بأوروبا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه جرى الإبلاغ عن وقوع أضرار في 11 منطقة عقب هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وجدد مناشدته للحلفاء لتزويد كييف بذخائر الدفاع الجوي.

وأشار زيلينسكي مرارا إلى أن أوكرانيا، التي تعد الولايات المتحدة موردها الرئيسي لأنظمة الدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية، ستشهد نقصا في الصواريخ في ظل تركيز واشنطن على الحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس "من المهم مواصلة دعم أوكرانيا. من المهم تنفيذ جميع اتفاقيات الدفاع الجوي في الوقت المحدد".

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 34 صاروخا و392 طائرة مسيرة في أحدث هجماتها على البنية التحتية الحيوية، وإنه تسنى إسقاط 25 صاروخا و365 طائرة مسيرة.