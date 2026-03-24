وجاء التحذير الروسي بعد تقارير عن هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع بحرية إيرانية في بحر قزوين، بما في ذلك زوارق لإطلاق الصواريخ، قالت تل أبيب إنها دمرت خلالها قدرات بحرية لطهران.

وقال بيسكوف إن الكرملين يراقب التصريحات المتضاربة الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن مسار المفاوضات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعقيد فرص التهدئة مع استمرار التصعيد العسكري.

وتكتسب المنطقة حساسية خاصة نظرا لإطلالة كل منروسيا وإيران على بحر قزوين، وارتباطهما باتفاق شراكة استراتيجية أُبرم العام الماضي، ما يثير مخاوف من انزلاق المواجهة إلى نطاق أوسع يمس مصالح موسكو المباشرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع بحرية في مدينة بندر أنزلي الساحلية، أحد أهم مراكز الشحن المرتبطة بإيران وروسيا.