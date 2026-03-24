وأضاف كوهين، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية:"نقترح التريث في التعامل مع تصريحات ترامب. نواصل استهداف مواقع في إيران، ونتفق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن".

واعتبر أن "تغيير النظام في إيران سيساهم في ازدهار الاقتصاد والتجارة العالمية. أحيانًا، لا بد من دفع ثمن على المدى القصير لتحقيق مكاسب في المستقبل. يجب ألا يُسمح لهذا النظام بالاستمرار".

وتأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار إن ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، رغم تشككهم في إمكانية موافقة طهران على المطالب الأميركية.

وأشار المسؤولون إلى أن جولة المفاوضات السابقة انهارت في 28 فبراير مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مرجحين أن تشمل أي مطالب جديدة قيودا على البرنامجين النووي والصاروخي الباليستي لإيران.

وكان ترامب قد أعلن إجراء "محادثات جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران بشأن التوصل إلى حل شامل، في حين نفت طهران حدوث أي مفاوضات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ترامب يرى إمكانية "استثمار الإنجازات العسكرية" لتحقيق أهداف الحرب عبر اتفاق يحفظ المصالح الحيوية.